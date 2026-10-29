В районе села Горице на севере Боснии и Герцеговины разбился военный вертолет миротворческой миссии ЕС EUFOR Althea. На борту находились 15 военнослужащих миротворческих сил: три человека погибли, еще 12 получили ранения.

Один из раненых находится в критическом состоянии

Как сообщает RMF24, состояние одного из пострадавших угрожает жизни. Представитель больницы Брчко Ясмин Механович заявил, что пациента, вероятно, доставят в Университетский клинический центр в Тузле.

По данным издания, опубликованные в социальных сетях фотографии свидетельствуют о том, что вертолет был полностью разрушен в результате аварии.

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EUFOR подтвердил инцидент

Миссия EUFOR подтвердила, что авария произошла во время рутинной операции в районе Брчко. В сообщении отметили, что гражданская инфраструктура не пострадала, а среди гражданского населения жертв нет.

Причины падения вертолета выясняют в рамках детального расследования. Представители EUFOR сообщили, что предоставят дополнительную информацию после установления всех обстоятельств. EUFOR Althea — миротворческая миссия Европейского Союза, действующая в Боснии и Герцеговине с 2004 года.

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