W rejonie wsi Gorice na północy Bośni i Hercegowiny rozbił się wojskowy śmigłowiec misji pokojowej UE EUFOR Althea. Na pokładzie znajdowało się 15 żołnierzy sił pokojowych: trzy osoby zginęły, a 12 zostało rannych.

Jeden z rannych jest w stanie krytycznym

Jak informuje RMF24, stan jednego z poszkodowanych zagraża życiu. Przedstawiciel szpitala w Brčku Jasmin Mekhanovic oświadczył, że pacjent prawdopodobnie zostanie przewieziony do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Tuzli.

Według portalu zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych wskazują, że śmigłowiec został całkowicie zniszczony w wyniku katastrofy.

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EUFOR potwierdził incydent

Misja EUFOR potwierdziła, że do katastrofy doszło podczas rutynowej operacji w rejonie Brčka. W komunikacie zaznaczono, że infrastruktura cywilna nie ucierpiała, a wśród ludności cywilnej nie ma ofiar.

Przyczyny upadku śmigłowca są ustalane w ramach szczegółowego śledztwa. Przedstawiciele EUFOR poinformowali, że przekażą dodatkowe informacje po ustaleniu wszystkich okoliczności. EUFOR Althea to misja pokojowa Unii Europejskiej, działająca w Bośni i Hercegowinie od 2004 roku.

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