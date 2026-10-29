Губернатор Аляски в США Майк Данливи поручил Департаменту общественной безопасности штата расследовать, нарушало ли закон возможное участие в гонке за место в Сенате США кандидата с тем же именем, что и у действующего сенатора-республиканца Дэна Салливана. Сенатор баллотируется на переизбрание.

Как сообщает CNBC, решение Данливи стало реакцией на публикацию The New York Times. По данным газеты, сотрудники кампании кандидатки от Демократической партии Мэри Пелтолы и старшие советники Демократического сенатского предвыборного комитета (DSCC) якобы помогали убедить бывшего учителя Дэна Салливана баллотироваться, чтобы оттянуть голоса у действующего сенатора.

Позиция кампании Пелтолы

Кампания Пелтолы и DSCC отрицали причастность к кампании бывшего учителя. Данливи заявил, что новая информация существенно подтверждает предыдущие выводы Отдела выборов Аляски, который ранее изучал опасения относительно возможной путаницы среди избирателей.

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Отдел выборов первоначально не допустил кандидата к праймериз, однако судья штата отменил это решение. Верховный суд Аляски оставил его в силе, поэтому кандидат получил право быть включенным в бюллетень.

Иск Министерства юстиции

Одновременно Министерство юстиции США подало иск с требованием временно запретить немедленную сертификацию результатов выборов в Сенат, на которые могла повлиять путаница из-за двух кандидатов с похожими именами. Судья Шэрон Глисон разрешила кампании Пелтолы и DSCC присоединиться к делу.

Кампания Пелтолы, DSCC и избирательные должностные лица Аляски просят отклонить иск до дня голосования 3 ноября. Избирательные органы штата заявили в судебных документах, что приняли меры для различения кандидатов в бюллетене: бывший учитель указан как Daniel J. Sullivan Jr., а действующий сенатор — как Dan S. Sullivan, с отметкой о статусе зарегистрированного республиканца и действующего должностного лица.

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