美国阿拉斯加州州长迈克·邓利维已指示该州公共安全部调查：一名与现任共和党参议员丹·沙利文同名的候选人可能参与美国参议院席位竞选，是否违反了法律。这名参议员正在竞选连任。

据CNBC报道，邓利维的决定是对《纽约时报》一篇报道的回应。该报称，民主党候选人玛丽·佩尔托拉竞选团队的工作人员以及民主党参议院竞选委员会（DSCC）的高级顾问据称帮助说服前教师丹·沙利文参选，以从现任参议员手中分流选票。

佩尔托拉竞选团队的立场

佩尔托拉竞选团队和DSCC否认参与这名前教师的竞选活动。邓利维表示，新信息实质性地证实了阿拉斯加州选举部门此前的结论；该部门此前曾审查过有关选民可能产生混淆的担忧。

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选举部门最初未允许该候选人参加初选，但一名州法官推翻了这一决定。阿拉斯加州最高法院维持了该裁决，因此该候选人获得了被列入选票的权利。

司法部诉讼

与此同时，美国司法部提起诉讼，要求暂时禁止立即认证参议院选举结果；两名姓名相近的候选人造成的混淆可能影响了此次选举。法官莎伦·格利森允许佩尔托拉竞选团队和DSCC加入该案。

佩尔托拉竞选团队、DSCC以及阿拉斯加州选举官员请求在11月3日投票日之前驳回该诉讼。州选举机构在法庭文件中表示，已采取措施在选票上区分候选人：前教师被列为Daniel J. Sullivan Jr.，现任参议员则被列为Dan S. Sullivan，并标注其为已登记的共和党人和现任公职人员。

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