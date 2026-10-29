Gubernator Alaski w USA Mike Dunleavy polecił stanowemu Departamentowi Bezpieczeństwa Publicznego zbadać, czy możliwe zaangażowanie w wyścig o miejsce w Senacie USA kandydata o tym samym imieniu i nazwisku co urzędujący republikański senator Dan Sullivan naruszało prawo. Senator ubiega się o reelekcję.

Jak podaje CNBC, decyzja Dunleavy’a była reakcją na publikację The New York Times. Według gazety pracownicy kampanii kandydatki Partii Demokratycznej Mary Peltoli oraz starsi doradcy Demokratycznego Komitetu Kampanii Senatorskiej (DSCC) mieli rzekomo pomagać przekonać byłego nauczyciela Dana Sullivana do startu, aby odebrać głosy urzędującemu senatorowi.

Stanowisko kampanii Peltoli

Kampania Peltoli i DSCC zaprzeczyły, że miały związek z kampanią byłego nauczyciela. Dunleavy oświadczył, że nowe informacje istotnie potwierdzają wcześniejsze ustalenia Wydziału Wyborów Alaski, który wcześniej badał obawy dotyczące możliwego wprowadzenia wyborców w błąd.

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Wydział Wyborów początkowo nie dopuścił kandydata do prawyborów, jednak sędzia stanowy uchylił tę decyzję. Sąd Najwyższy Alaski utrzymał to orzeczenie w mocy, więc kandydat uzyskał prawo do umieszczenia na karcie do głosowania.

Pozew Departamentu Sprawiedliwości

Równolegle Departament Sprawiedliwości USA złożył pozew, domagając się tymczasowego zablokowania natychmiastowej certyfikacji wyników wyborów do Senatu, na które mogło wpłynąć zamieszanie związane z dwoma kandydatami o podobnych nazwiskach. Sędzia Sharon Gleason zezwoliła kampanii Peltoli i DSCC na przystąpienie do sprawy.

Kampania Peltoli, DSCC i urzędnicy wyborczy Alaski wnoszą o oddalenie pozwu przed dniem głosowania 3 listopada. Stanowe organy wyborcze oświadczyły w dokumentach sądowych, że podjęły kroki w celu rozróżnienia kandydatów na karcie do głosowania: były nauczyciel figuruje jako Daniel J. Sullivan Jr., a urzędujący senator jako Dan S. Sullivan, z oznaczeniem statusu zarejestrowanego republikanina i urzędującego funkcjonariusza publicznego.

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