В Великобритании разведслужба GCHQ не может установить местонахождение тысяч носителей данных, среди которых USB-флешки, жёсткие диски и карты памяти. Часть этих устройств может содержать чувствительную информацию, сообщает Politico Europe со ссылкой на отчёт Управления комиссара по следственным полномочиям (IPCO).

Замечания надзорного органа

Комиссар по следственным полномочиям Брайан Левесон заявил, что GCHQ до сих пор не может объяснить, что произошло со съёмными носителями, которые могут содержать чувствительные данные. По его словам, он поднимал этот вопрос перед службой ещё несколько лет назад.

В отчёте отмечается, что носители могут содержать данные, связанные с Законом о следственных полномочиях 2016 года. Такая информация может включать перехваченные электронные письма, текстовые сообщения и телефонные разговоры, а также данные, извлечённые из компьютеров или телефонов людей.

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Реакция GCHQ

IPCO сообщило, что GCHQ оценивает число таких устройств тысячами и проводит работу, чтобы установить, сколько из них подтверждённо утрачены. Надзорный орган заявил, что обеспокоен этой проблемой и разочарован временем, которое GCHQ потратила на её проверку.

В прошлом году IPCO сообщало, что GCHQ и другая британская разведслужба MI5 также не могли найти значительное число носителей данных. Некоторые из них потенциально содержали информацию с грифом «совершенно секретно».

Представитель GCHQ признал, что система учёта съёмных носителей ранее не была достаточно надёжной для эффективного отслеживания зарегистрированных устройств. В службе заявили, что приняли меры по всем рекомендациям IPCO и располагают механизмами для снижения рисков, связанных с такими носителями.

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