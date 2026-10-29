在英国，情报机构GCHQ无法确定数千个数据存储设备的下落，其中包括USB闪存盘、硬盘和存储卡。据Politico Europe报道，援引调查权力专员办公室（IPCO）的报告，这些设备中的一部分可能含有敏感信息。

监督机构的意见

调查权力专员布赖恩·莱韦森表示，GCHQ至今仍无法解释那些可能含有敏感数据的可移动存储设备发生了什么。据他所说，他早在几年前就向该机构提出过这一问题。

报告指出，这些设备可能存有与2016年《调查权力法》相关的数据。此类信息可能包括被截获的电子邮件、短信和电话通话，以及从人们的电脑或手机中提取的数据。

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GCHQ的回应

IPCO表示，GCHQ估计此类设备数量达数千个，并正开展工作以确定其中有多少已被确认丢失。该监督机构称，对这一问题感到担忧，并对GCHQ花费在调查此事上的时间感到失望。

去年，IPCO曾表示，GCHQ和另一家英国情报机构MI5也无法找到数量可观的数据存储设备。其中一些可能含有被列为“绝密”的信息。

GCHQ的一名代表承认，此前用于登记可移动存储设备的系统不够可靠，无法有效追踪已登记的设备。该机构表示，已就IPCO的所有建议采取措施，并已建立机制以降低与此类设备相关的风险。

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