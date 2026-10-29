W Wielkiej Brytanii służba wywiadowcza GCHQ nie może ustalić miejsca pobytu tysięcy nośników danych, w tym pamięci USB, dysków twardych i kart pamięci. Część tych urządzeń może zawierać wrażliwe informacje, informuje Politico Europe, powołując się na raport Biura Komisarza ds. Uprawnień Dochodzeniowych (IPCO).

Uwagi organu nadzorczego

Komisarz ds. Uprawnień Dochodzeniowych Brian Leveson oświadczył, że GCHQ nadal nie potrafi wyjaśnić, co stało się z wymiennymi nośnikami, które mogą zawierać wrażliwe dane. Jak zaznaczył, poruszał tę kwestię przed służbą już kilka lat temu.

W raporcie wskazano, że nośniki mogą zawierać dane związane z ustawą o uprawnieniach dochodzeniowych z 2016 roku. Takie informacje mogą obejmować przechwycone e-maile, wiadomości tekstowe i rozmowy telefoniczne, a także dane pozyskane z komputerów lub telefonów ludzi.

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Reakcja GCHQ

IPCO poinformowało, że GCHQ szacuje liczbę takich urządzeń na tysiące i prowadzi prace, aby ustalić, ile z nich zostało potwierdzonych jako utracone. Organ nadzorczy oświadczył, że jest zaniepokojony tym problemem i rozczarowany czasem, jaki GCHQ poświęciła na jego zbadanie.

W ubiegłym roku IPCO informowało, że GCHQ oraz inna brytyjska służba wywiadowcza, MI5, również nie mogły znaleźć znacznej liczby nośników danych. Niektóre z nich potencjalnie zawierały informacje opatrzone klauzulą „ściśle tajne”.

Przedstawiciel GCHQ przyznał, że system ewidencji wymiennych nośników wcześniej nie był wystarczająco niezawodny, aby skutecznie śledzić zarejestrowane urządzenia. Służba oświadczyła, że podjęła działania w sprawie wszystkich zaleceń IPCO i dysponuje mechanizmami ograniczającymi ryzyko związane z takimi nośnikami.

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