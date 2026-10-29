Греция предлагает объявить глобальное морское перемирие из-за атак на суда — Reuters

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 29 октября призвал объявить всемирное морское перемирие на фоне все более частых нападений на торговые суда, в частности в Чёрном море.

Греческий премьер подчеркнул, что нападения на гражданские торговые суда абсолютно недопустимы и ставят под угрозу международную торговлю и безопасность. По его словам, торговые суда должны иметь возможность безопасно и свободно плавать даже в периоды конфликтов.

Он подчеркнул, что ограничения свободы судоходства приводят к росту транспортных и страховых расходов, создают неопределенность на мировых рынках и, в конечном итоге, повышают цены для потребителей.

Источник: Reuters.

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