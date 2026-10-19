У Чорному морі шість суден зазнали атак дронів за 10 днів — The Guardian

У Чорному морі поблизу Болгарії та Румунії за 10 днів шість торговельних суден зазнали атак дронів. Унаслідок ударів загинули щонайменше 11 моряків, ще члени екіпажів кількох суден зникли безвісти. Про це повідомляє The Guardian.

Уранці 6 жовтня екіпаж болгарського порома Dioscuria почув вибух приблизно за 70 миль від міста Бяла. На місці моряки виявили перекинутий рятувальний човен і рятувальні жилети у воді. Турецьке вантажне судно Alfa Watan, яке прямувало до румунського порту Суліна, зазнало удару та згодом затонуло. Десятеро членів його екіпажу зникли безвісти.

Загибель моряків і нові атаки

Через шість днів дрони вдарили по судну HS Dignity біля болгарського узбережжя — загинули 11 членів екіпажу. Пізніше атаки поширилися на повітряний простір і територіальні води Румунії: хімічні танкери Wine Trader та Yara J були атаковані й зайнялися. Ще семеро моряків вважалися зниклими безвісти.

Також ударів зазнали судна Able і Chelsea-3. Аналітик страхової та аналітичної компанії Ambrey Томас Алекса заявив, що від липня темп атак різко зріс. За оцінкою Ambrey, сили Російської Федерації, держави-агресора, можуть бути відповідальні приблизно за 80% таких інцидентів.

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Алекса зазначив, що атаки на торговельні судна в Чорному морі відбувалися й раніше, однак тепер зростають як їхня кількість, так і географічний масштаб. Він пов'язав ризики для екіпажів із так званими подвійними ударами із застосуванням повітряних і надводних дронів; останні можуть нести до пів тонни вибухівки.

Ризики для торгівлі та безпеки НАТО

Через небезпеку скоротилася кількість суден, що заходять до України, а вартість страхування рейсів у Чорному морі зросла. У вересні Об'єднаний військовий комітет лондонського страхового ринку розширив зони підвищеного ризику на весь Чорноморський басейн, за винятком територіальних вод Туреччини, Румунії, Болгарії та Грузії.

Румен Радев назвав атаки поблизу територіальних вод Болгарії абсолютно неприйнятними. Він сказав, що немає чітких і остаточних доказів для покладення відповідальності на будь-яку зі сторін, однак, на його думку, наслідки цих атак вигідні Російській Федерації. Болгарські посадовці закликали ЄС і НАТО посилити регіональну безпеку спільно з Туреччиною та Румунією.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з Радевим і президентом Румунії Нікушором Даном для обговорення безпеки в Чорному морі. За його словами, Альянс продовжить співпрацю з чорноморськими союзниками та коригуватиме оборонну й стримувальну позицію за потреби.

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