В Черном море возле Болгарии и Румынии за 10 дней шесть торговых судов подверглись атакам дронов. В результате ударов погибли по меньшей мере 11 моряков, еще члены экипажей нескольких судов числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает The Guardian.

Утром 6 октября экипаж болгарского парома Dioscuria услышал взрыв примерно в 70 милях от города Бяла. На месте моряки обнаружили перевернутую спасательную шлюпку и спасательные жилеты в воде. Турецкое грузовое судно Alfa Watan, направлявшееся в румынский порт Сулина, подверглось удару и позднее затонуло. Десять членов его экипажа числятся пропавшими без вести.

Гибель моряков и новые атаки

Через шесть дней дроны ударили по судну HS Dignity у побережья Болгарии — погибли 11 членов экипажа. Позднее атаки распространились на воздушное пространство и территориальные воды Румынии: химические танкеры Wine Trader и Yara J были атакованы и загорелись. Еще семеро моряков считались пропавшими без вести.

Ударам также подверглись суда Able и Chelsea-3. Аналитик страховой и аналитической компании Ambrey Томас Алекса заявил, что с июля темп атак резко вырос. По оценке Ambrey, силы Российской Федерации, государства-агрессора, могут быть ответственны примерно за 80% таких инцидентов.

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Алекса отметил, что атаки на торговые суда в Черном море происходили и раньше, однако теперь растут как их количество, так и географический масштаб. Он связал риски для экипажей с так называемыми двойными ударами с применением воздушных и надводных дронов; последние могут нести до полутонны взрывчатки.

Риски для торговли и безопасности НАТО

Из-за опасности сократилось количество судов, заходящих в Украину, а стоимость страхования рейсов в Черном море выросла. В сентябре Объединенный военный комитет лондонского страхового рынка расширил зоны повышенного риска на весь Черноморский бассейн, за исключением территориальных вод Турции, Румынии, Болгарии и Грузии.

Румен Радев назвал атаки вблизи территориальных вод Болгарии абсолютно неприемлемыми. Он сказал, что нет четких и окончательных доказательств для возложения ответственности на какую-либо из сторон, однако, по его мнению, последствия этих атак выгодны Российской Федерации. Болгарские чиновники призвали ЕС и НАТО усилить региональную безопасность совместно с Турцией и Румынией.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с Радевым и президентом Румынии Никушором Даном для обсуждения безопасности в Черном море. По его словам, Альянс продолжит сотрудничество с черноморскими союзниками и будет корректировать оборонную и сдерживающую позицию по мере необходимости.

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