В Мексике бывший прокурор штата Чиуауа Сесар Хауреги был взят под федеральную стражу по обвинению в государственной измене. Дело связано с утверждениями о предполагаемом участии сотрудников Центрального разведывательного управления США в рейде против нарколаборатории в штате Чиуауа без ведома или разрешения мексиканского правительства.

Как сообщает Mexico News Daily, агенты Федеральной прокуратуры Мексики задержали Хауреги в городе Чиуауа в воскресенье вечером после его явки в суд штата. На уровне штата ему предъявили обвинения в незаконном осуществлении государственных полномочий и сговоре должностных лиц.

Федеральное производство

В субботу Хауреги задержали по обвинениям штата и федеральному обвинению. В воскресенье судья решил не оставлять его под стражей до суда по обвинениям штата, однако в тот же вечер федеральные агенты вновь задержали бывшего чиновника по делу о госизмене. В понедельник его самолетом доставили в Толуку, а затем перевели в федеральную тюрьму Альтиплано.

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Федеральный прокурор Эрнестина Годой заявила, что расследование указывает на возможную причастность Хауреги к допуску иностранцев к деятельности на мексиканской территории без разрешения и к выполнению функций, принадлежащих исключительно федеральным силам. По ее словам, он также якобы скрыл информацию от федеральных органов. В случае обвинительного приговора за госизмену Хауреги может грозить от пяти до 40 лет лишения свободы.

Рейд в Сьерра-Тараумаре

Обвинения связаны с рейдом против нарколаборатории, который в апреле провело Следственное агентство штата Чиуауа в муниципалитете Морелос в горном районе Сьерра-Тараумара. По данным издания, в рейде якобы участвовали четверо сотрудников ЦРУ. После операции в автомобильной аварии погибли двое агентов ЦРУ и двое сотрудников полиции штата, в том числе руководитель Следственного агентства.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум назвала операцию крайне безответственной. Она заявила, что власти штата не имеют полномочий ликвидировать нарколаборатории, а наземные операции с участием иностранных агентств не разрешены. Шейнбаум также подчеркнула, что чиновники штата не проинформировали федеральные власти об операции. По ее словам, в настоящее время Федеральная прокуратура не располагает доказательствами, связывающими губернатора Чиуауа Мару Кампос с якобы выданным разрешением на участие представителей ЦРУ.

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