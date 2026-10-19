W Meksyku były prokurator stanu Chihuahua César Jáuregui został objęty federalnym aresztem pod zarzutem zdrady stanu. Sprawa jest związana z twierdzeniami o domniemanym udziale funkcjonariuszy amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej w nalocie na laboratorium narkotykowe w stanie Chihuahua bez wiedzy lub zgody rządu Meksyku.

Jak informuje Mexico News Daily, agenci Federalnej Prokuratury Meksyku zatrzymali Jáureguiego w mieście Chihuahua w niedzielę wieczorem po jego stawieniu się przed sądem stanowym. Na poziomie stanowym postawiono mu zarzuty bezprawnego wykonywania uprawnień publicznych oraz zmowy urzędników.

Postępowanie federalne

W sobotę Jáuregui został zatrzymany w związku z zarzutami stanowymi i zarzutem federalnym. W niedzielę sędzia zdecydował, że nie pozostanie on w areszcie do czasu procesu w sprawie zarzutów stanowych, jednak tego samego wieczoru agenci federalni ponownie zatrzymali byłego urzędnika w sprawie o zdradę stanu. W poniedziałek przetransportowano go samolotem do Toluki, a następnie przeniesiono do federalnego więzienia Altiplano.

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Federalna prokurator Ernestina Godoy oświadczyła, że śledztwo wskazuje na możliwy udział Jáureguiego w dopuszczeniu cudzoziemców do prowadzenia działalności na terytorium Meksyku bez zezwolenia oraz do wykonywania funkcji należących wyłącznie do sił federalnych. Według niej miał on także rzekomo ukryć informacje przed organami federalnymi. W przypadku skazania za zdradę stanu Jáureguiemu może grozić od pięciu do 40 lat więzienia.

Nalot w Sierra Tarahumara

Zarzuty są związane z nalotem na laboratorium narkotykowe, przeprowadzonym w kwietniu przez Stanową Agencję Śledczą Chihuahua w gminie Morelos w górzystym regionie Sierra Tarahumara. Według publikacji w nalocie miało rzekomo uczestniczyć czterech funkcjonariuszy CIA. Po operacji w wypadku samochodowym zginęło dwóch agentów CIA oraz dwóch funkcjonariuszy policji stanowej, w tym szef Agencji Śledczej.

Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum nazwała operację bardzo nieodpowiedzialną. Oświadczyła, że władze stanowe nie mają uprawnień do likwidowania laboratoriów narkotykowych, a operacje lądowe z udziałem zagranicznych agencji nie są dozwolone. Sheinbaum podkreśliła również, że urzędnicy stanowi nie poinformowali władz federalnych o operacji. Według niej Federalna Prokuratura nie ma obecnie dowodów, które wiązałyby gubernator stanu Chihuahua Maru Campos z rzekomo udzieloną zgodą na udział przedstawicieli CIA.

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