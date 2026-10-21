Sąd Podstawowy w Prisztinie skazał kosowskiego Serba Milorada Djokovicia na 10 lat więzienia za zbrodnie wojenne popełnione podczas wojny w Kosowie w latach 1998–1999. Sąd uznał go za winnego udziału w zabójstwach, nalotach, pobiciach, aresztowaniach, torturach i okrutnym traktowaniu Albańczyków wsi Ozdrim w gminie Peć.

Okoliczności sprawy

Jak informuje Balkan Insight, według prokuratury Djokovic należał do serbskich sił zbrojnych, które w maju 1999 roku otoczyły i zaatakowały Ozdrim z trzech kierunków.

W akcie oskarżenia wskazano, że podczas tych działań zginęło sześciu albańskich cywilów, a kolejnych trzech zostało rannych. Szczątki pięciu zabitych nadal nie zostały odnalezione. Trzech rannych przewieziono do szpitala w Peći, po czym, według prokuratury, zostali straceni i pochowani we wsi Lutogława.

Zatrzymanie cywilów

Według materiałów sprawy uzbrojona grupa, do której należał Djokovic, zatrzymała około 40 cywilów. Dwunastu z nich zwolniono po trzech dniach przetrzymywania bez jedzenia i wody oraz tortur. Kolejne 28 osób najpierw wysłano do więzienia w Peći, a po zakończeniu wojny przeniesiono do więzienia w serbskim Leskovacu.

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Jak stwierdzono w akcie oskarżenia, osoby te zwolniono po interwencji Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Djokovic nie przyznał się do winy w lipcu 2023 roku.

Reakcja poszkodowanych

Po ogłoszeniu wyroku jeden z poszkodowanych w sprawie, Halit Gashi, powiedział dziennikarzom, że żadna kara nie przywróci życia ludziom, którzy zostali zabici. Uznał orzeczoną karę więzienia za bezsensowną.

Djokovic został aresztowany w 2022 roku. Wówczas rząd Serbii oświadczył, że zatrzymanie jest przykładem zastraszania Serbów w Kosowie.

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