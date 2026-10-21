普里什蒂纳基础法院判处科索沃塞尔维亚人米洛拉德·焦科维奇10年监禁，罪名是在1998年至1999年科索沃战争期间犯下战争罪。法院认定他参与了在佩奇市奥兹德里姆村针对阿尔巴尼亚族人的杀害、突袭、殴打、逮捕、酷刑和残酷对待。

案件情况

据Balkan Insight报道，检方称，焦科维奇是塞尔维亚武装部队成员，该部队于1999年5月从三个方向包围并袭击了奥兹德里姆。

起诉书称，在这些行动中，6名阿尔巴尼亚平民死亡，另有3人受伤。5名遇难者的遗骸至今仍未找到。3名伤者被送往佩奇的医院，此后，据检方称，他们被处决并埋葬在柳托格拉瓦村。

拘押平民

根据案件材料，包括焦科维奇在内的一个武装团体拘押了约40名平民。其中12人在遭到无食物、无饮水拘押和酷刑3天后获释。另有28人先被送往佩奇的监狱，战争结束后又被转移到塞尔维亚莱斯科瓦茨的监狱。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

起诉书称，这些人在红十字国际委员会干预后获释。焦科维奇于2023年7月不认罪。

受害者反应

判决宣布后，案件的一名受害者哈利特·加希对记者表示，任何惩罚都无法让被杀害的人重获生命。他称所判处的监禁刑期毫无意义。

焦科维奇于2022年被捕。当时，塞尔维亚政府表示，这一拘押是恐吓科索沃塞尔维亚人的例子。

关注我们在