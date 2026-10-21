Основной суд в Приштине приговорил косовского серба Милорада Джоковича к 10 годам лишения свободы за военные преступления, совершенные во время войны в Косове в 1998–1999 годах. Суд признал его виновным в причастности к убийствам, рейдам, избиениям, арестам, пыткам и жестокому обращению с этническими албанцами в селе Оздрим в муниципалитете Печ.

Обстоятельства дела

Как сообщает Balkan Insight, по версии обвинения, Джокович входил в состав сербских вооруженных сил, которые в мае 1999 года окружили и атаковали Оздрим с трех направлений.

В обвинительном акте отмечалось, что во время этих действий погибли шестеро албанских гражданских лиц, еще трое были ранены. Останки пятерых погибших до сих пор не найдены. Троих раненых доставили в больницу в Пече, после чего, по данным обвинения, их казнили и похоронили в селе Лютоглава.

Задержание гражданских

Согласно материалам дела, вооруженная группа, в которую входил Джокович, задержала около 40 гражданских лиц. Двенадцать из них были освобождены через три дня содержания без еды и воды и пыток. Еще 28 человек сначала отправили в тюрьму в Пече, а после окончания войны перевели в тюрьму в сербском Лесковаце.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Как утверждается в обвинительном акте, этих людей освободили после вмешательства Международного комитета Красного Креста. Джокович в июле 2023 года не признал вину.

Реакция потерпевших

После объявления приговора один из потерпевших по делу Халит Гаши заявил журналистам, что никакое наказание не вернет жизни людей, которых убили. Он назвал назначенный срок лишения свободы бессмысленным.

Джокович был арестован в 2022 году. Тогда правительство Сербии заявляло, что задержание является примером запугивания сербов в Косове.

Читай нас в