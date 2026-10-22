В немецкой земле Саксония-Ангальт Христианско-демократический союз планирует, чтобы его депутаты покинули зал парламента во время первых двух тайных туров декабрьского голосования за нового премьер-министра. Таким образом партия хочет исключить голосование своих представителей за кандидата ультраправой «Альтернативы для Германии» Ульриха Зигмунда, сообщает Politico Europe.

Решение объявил лидер земельного ХДС Свен Шульце после давления со стороны представителей партии в Берлине. Неясно, как ХДС будет действовать, если голосование дойдет до третьего тура: тогда кандидату AfD будет достаточно большинства поданных голосов.

Опасения относительно тайного голосования

Опасения руководства ХДС связаны с обвинениями в том, что часть депутатов партии в Саксонии-Ангальт ранее в этом месяце могла поддержать кандидата AfD на пост председателя земельного парламента во время тайного голосования. Это вызвало возмущение среди национальных лидеров консерваторов.

Председатель комитета Бундестага по обороне, депутат ХДС Томас Рёвекамп назвал поведение парламентской фракции партии в Саксонии-Ангальт неприемлемым. По его словам, AfD пытается расколоть ХДС, провоцируя дискуссии об отношении к ультраправой партии.

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AfD рассчитывает на поддержку

Лидеры AfD открыто заявляли, что стремятся получить поддержку депутатов-консерваторов. Сопредседатель AfD Тино Хрупалла после объявления плана ХДС назвал его капитуляцией и заявил, что консерваторы боятся голосования.

Депутат земельного парламента от ХДС Крис Шуленбург, со своей стороны, сказал, что партия проводит четкую границу с AfD, но не исключает ее депутатов из парламентской работы, поскольку партия не запрещена, а ее представители были демократически избраны.

Для канцлера Германии Фридриха Мерца возможное скрытое содействие кандидатуре AfD со стороны членов ХДС может стать серьезным политическим кризисом. Мерц заявил, что его партия нигде в Германии не будет избирать экстремистов на государственные должности или в правительства.

По данным Politico Europe, Зигмунд также может получить должность при поддержке «Альянса Сары Вагенкнехт» — небольшой левопопулистской партии, заявлявшей о готовности к сотрудничеству с AfD.

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