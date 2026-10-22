Польша опровергла информацию о прекращении военной помощи Украине

Пресс-секретарь Министерства обороны Польши Януш Сеймей опроверг сообщения о приостановке поставок в Украину крупного пакета военной помощи. По его словам, информация о приостановке поставок не соответствует действительности.

«Это ложная информация», — сказал Сеймей изданию Fakt, отвечая на вопрос о возможной приостановке поставки пакета.

Ранее в украинских СМИ появилась информация со ссылкой на анонимного представителя правительства: якобы подготовка к отправке значительного пакета польского вооружения совпала по времени с голосованием львовских депутатов, а именно решение облсовета привело к приостановке поставок. По словам источника, конфликт пытаются урегулировать за кулисами.

Аналогичный ответ получило и издание Wirtualna Polska. Как сообщает Goniec, Сеймей назвал это сообщение ложью, однако отметил, что последние решения, в частности Львовского облсовета, негативно сказываются на польско-украинских отношениях. На вопрос, может ли информация в Украине быть связана с задержками в доставке военных грузов, пресс-секретарь ответил, что ему об этом ничего не известно.

Польское министерство не подтвердило ни приостановку поставки пакета, ни проблемы со сроками его доставки. Публичных подтверждений блокирования помощи в упомянутых сообщениях нет.

Источники: Fakt и Goniec

Напомним, Польша приостановила поставки военной помощи Украине из-за решения Львовского облсовета.

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал недавнее решение Львовского областного совета провозгласить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА) и Романа Шухевича, заявив, что такие действия наносят ущерб самой Украине и затрудняют польско-украинское сотрудничество.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подписал представление о внесении депутата Львовского областного совета Святослава Шереметы в список лиц, которым может быть запрещен въезд в страну. Причиной стала инициатива облсовета провозгласить 2027 год годом Украинской повстанческой армии, Романа Шухевича и Олега Ольжича.

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