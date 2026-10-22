波兰否认了关于停止向乌克兰提供军事援助的消息

波兰国防部发言人雅努什·塞梅伊否认了关于暂停向乌克兰提供大规模军事援助的消息。他表示，有关暂停供应的消息与事实不符。

“这是不实信息，”塞梅伊在接受《Fakt》采访时，就该援助包可能被叫停的问题作出回应时说道。

此前，乌克兰媒体援引一名匿名政府官员的话报道称： 据称，准备运送大批波兰武器的时间恰好与利沃夫议员的投票时间重合，而正是地区议会的这一决定导致了货物的停运。据该消息人士称，各方正在幕后努力化解这一冲突。

《Wirtualna Polska》也收到了类似的回应。据《Goniec》报道，塞耶梅称该消息不实，但指出最近的决定——特别是利沃夫地区议会的决定——对波兰与乌克兰的关系产生了负面影响。 当被问及乌克兰方面的信息是否可能与军用物资运输延误有关时，该发言人回应称对此一无所知。

波兰相关部委既未证实该援助包被暂停，也未证实其交付存在延误问题。上述报道中均未出现关于援助被封锁的公开证实。

消息来源：Fakt和Goniec

需要指出的是，波兰此前曾因利沃夫州议会的决定而暂停向乌克兰提供军事援助。

波兰总理唐纳德·图斯克批评了利沃夫州议会最近通过的决议，该决议宣布2027年为“乌克兰起义军 （UPA）及罗曼·舒赫维奇之年，并表示此类行为不仅损害乌克兰自身利益，更会阻碍波兰与乌克兰之间的合作。

波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基签署了一份提议，将利沃夫州议会议员斯维亚托斯拉夫·谢雷梅塔列入可能被禁止入境的人员名单。 起因是该州议会提出将2027年定为“乌克兰起义军年”以及“罗曼·舒赫维奇年”和“奥列格·奥尔日奇年”的倡议。

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