Rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej Polski Janusz Seimej zaprzeczył doniesieniom o wstrzymaniu dostaw dużego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jak stwierdził, informacja o wstrzymaniu dostaw jest nieprawdziwa.

„To nieprawdziwa informacja” – powiedział Sejmey w rozmowie z dziennikiem „Fakt”, odpowiadając na pytanie o ewentualne wstrzymanie dostaw.

Wcześniej w ukraińskich mediach pojawiła się informacja powołująca się na anonimowego przedstawiciela rządu: rzekomo przygotowania do wysłania znacznego pakietu polskiego uzbrojenia zbiegły się w czasie z głosowaniem lwowskich radnych, a to właśnie decyzja rady obwodowej doprowadziła do wstrzymania dostaw. Według źródła, próbowano rozwiązać ten konflikt za kulisami.

Podobną odpowiedź otrzymało również wydawnictwo „Wirtualna Polska”. Jak podaje „Goniec”, Sejm uznał tę informację za nieprawdziwą, jednak zauważył, że ostatnie decyzje, w szczególności Rady Obwodowej we Lwowie, mają negatywny wpływ na stosunki polsko-ukraińskie. Na pytanie, czy informacje pojawiające się na Ukrainie mogą mieć związek z opóźnieniami w dostawach ładunków wojskowych, rzecznik odpowiedział, że nic mu o tym nie wiadomo.

Polskie ministerstwo nie potwierdziło ani wstrzymania dostawy, ani problemów z terminami jej realizacji. W wspomnianych doniesieniach nie ma publicznych potwierdzeń blokowania pomocy.

Źródła: Fakt i Goniec

Przypomnijmy, że Polska wstrzymała dostawy pomocy wojskowej na Ukrainę w związku z decyzją Rady Obwodowej we Lwowie.

Premier Polski Donald Tusk skrytykował niedawne postanowienie Rady Obwodowej we Lwowie o ogłoszeniu roku 2027 rokiem Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA) oraz Romana Szuchewicza, stwierdzając, że takie działania szkodzą samej Ukrainie i utrudniają współpracę polsko-ukraińską.

Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski podpisał wniosek o wpisanie posła Rady Obwodowej we Lwowie Swiatosława Szerepty na listę osób, którym może zostać zakazany wjazd do kraju. Powodem była inicjatywa rady obwodowej mająca na celu ogłoszenie roku 2027 rokiem Ukraińskiej Armii Powstańczej, Romana Szuchewicza i Olega Olżycza.

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