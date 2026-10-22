Польща спростувала інформацію про припинення військової допомоги Україні

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Речник Міністерства оборони Польщі Януш Сеймей заперечив повідомлення про зупинення постачання Україні великого пакета військової допомоги. За його словами, інформація про припинення поставок не відповідає дійсності.

«Це неправдива інформація», – сказав Сеймей виданню Fakt, відповідаючи на запитання про можливе зупинення пакета.

Раніше в українських медіа з'явилася інформація з посиланням на анонімного представника уряду: нібито підготовка до відправлення значного пакета польського озброєння збіглася за часом із голосуванням львівських депутатів, а саме рішення облради призвело до зупинення вантажів. За словами джерела, конфлікт намагаються владнати за лаштунками.

Схожу відповідь отримало й видання Wirtualna Polska. За переказом Goniec, Сеймей назвав повідомлення неправдою, проте зауважив, що останні рішення, зокрема Львівської облради, негативно впливають на польсько-українські відносини. На запитання, чи інформація в Україні може бути пов'язана із затримками у доставці військових вантажів, речник відповів, що йому нічого про це не відомо.

Польське міністерство не підтвердило ані зупинення пакета, ані проблем із термінами його доставки. Публічних підтверджень блокування допомоги у згаданих повідомленнях немає.

Джерела: Fakt і Goniec

Нагадаємо, Польща призупинила постачання військової допомоги Україні через рішення Львівської облради.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував нещодавнє рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком Української повстанської армії (УПА) та Романа Шухевича, заявивши, що такі дії шкодять самій Україні та ускладнюють польсько-українську співпрацю.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підписав подання про внесення депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети до списку осіб, яким можуть заборонити в’їзд до країни. Причиною стала ініціатива облради проголосити 2027-й роком Української повстанської армії, Романа Шухевича та Олега Ольжича.

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