Президент США Дональд Трамп во время митинга в Университете Клемсона в Южной Каролине одобрительно отреагировал на предполагаемый удар по протестующему, которого охрана выводила с арены. По данным The Guardian, один из участников мероприятия пошел за демонстрантом и, предположительно, ударил его ладонью по голове.

Реакция Трампа

Трамп назвал увиденное замечательным и заявил, что ему это понравилось. Он также спросил, кто нанес удар, и сравнил этого мужчину с бывшим чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Эвандером Холифилдом, который также присутствовал на митинге.

Президент добавил, что, по его мнению, для таких действий на митинге Трампа нужна смелость. Он также сказал, что протестующий получил удар.

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Протестующих выводили с арены

По информации журналистского пула, выкрики протестующих как минимум девять раз прерывали выступление президента. Пока охрана выводила людей с арены, присутствующие скандировали «USA».

Трамп прибыл в Южную Каролину, чтобы поддержать Дарлин Грэм — сестру покойного сенатора Линдси Грэма. Она получила его место на внеочередных выборах и теперь соперничает с кандидаткой от Демократической партии Энни Эндрюс за полный шестилетний срок в Сенате.

Как отмечает издание, в последние недели на митингах Трампа регулярно происходят протесты в преддверии промежуточных выборов 3 ноября. Президент ранее называл участников таких акций «оплачиваемыми протестующими».

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