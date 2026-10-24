В США демократы имеют преимущество в один процентный пункт среди мужчин в возрасте 18–29 лет, свидетельствует недавний опрос The New York Times. На президентских выборах 2024 года 55% избирателей-мужчин этой возрастной группы поддержали Дональда Трампа, сообщает ABC News.

Недовольство ценами и войной

Молодые республиканцы из Gettysburg College в Пенсильвании, с которыми пообщалось издание, выразили разочарование вторым президентским сроком Трампа. Президент республиканского клуба колледжа Коннор Фелоу, голосовавший за Трампа в 2024 году, назвал войну с Ираном самой большой ошибкой президента.

Другой студент, Генри Куинн, критически оценил введение тарифов и решение Трампа присоединиться к Израилю в войне против Ирана. По его словам, политики должны сосредоточиться на инфляции, снижении стоимости жизни и экономике, а не на дорогостоящих зарубежных войнах.

Старший советник левоцентристского аналитического центра Third Way Лукас Хольц заявил, что в опросах молодые мужчины чаще всего называют главными проблемами инфляцию, рабочие места, экономику и коррупцию в правительстве и политике. По его мнению, отток поддержки от Трампа связан с невыполнением им предвыборных обещаний.

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Явка на промежуточных выборах

Согласно Harvard Youth Poll, почти две трети американцев младше 30 лет, планирующих голосовать на промежуточных выборах, назвали главным мотивом противодействие Трампу и его политике. В то же время снижение поддержки республиканцев не означает автоматического перехода молодых мужчин к демократам.

В США около 50 миллионов человек в возрасте 18–29 лет имеют право голоса. На промежуточных выборах 2022 года в голосовании приняли участие менее трети из них. Исследование Third Way также показало, что молодые мужчины-республиканцы и независимые избиратели чаще, чем молодые демократы, заявляют о готовности пропустить выборы 2026 года и голосовать только на президентских выборах 2028 года.

Предвыборная борьба за эту аудиторию уже сопровождается личными оскорблениями в социальных сетях. Кандидаты также публикуют видео, в которых демонстрируют физическую форму.

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