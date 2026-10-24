W Stanach Zjednoczonych demokraci mają przewagę jednego punktu procentowego wśród mężczyzn w wieku 18–29 lat, wynika z niedawnego sondażu „The New York Times”. W wyborach prezydenckich w 2024 roku 55% wyborców płci męskiej z tej grupy wiekowej poparło Donalda Trumpa, informuje ABC News.

Niezadowolenie z cen i wojny

Młodzi republikanie z Gettysburg College w Pensylwanii, z którymi rozmawiało medium, wyrazili rozczarowanie drugą kadencją prezydencką Trumpa. Przewodniczący klubu republikanów tej uczelni, Connor Fellow, który głosował na Trumpa w 2024 roku, nazwał wojnę z Iranem największym błędem prezydenta.

Inny student, Henry Quinn, krytycznie ocenił wprowadzenie ceł oraz decyzję Trumpa o przyłączeniu się do Izraela w wojnie przeciwko Iranowi. Jego zdaniem politycy powinni skupić się na inflacji, obniżeniu kosztów życia i gospodarce, a nie na kosztownych wojnach zagranicznych.

Lucas Holtz, starszy doradca centrolewicowego ośrodka analitycznego Third Way, stwierdził, że w sondażach młodzi mężczyźni najczęściej wskazują jako główne problemy inflację, miejsca pracy, gospodarkę oraz korupcję w rządzie i polityce. Jego zdaniem odpływ poparcia dla Trumpa wiąże się z niespełnieniem przez niego obietnic wyborczych.

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Frekwencja w wyborach połówkowych

Według Harvard Youth Poll niemal dwie trzecie Amerykanów poniżej 30. roku życia, którzy planują głosować w wyborach połówkowych, wskazało jako główną motywację sprzeciw wobec Trumpa i jego polityki. Jednocześnie spadek poparcia dla republikanów nie oznacza automatycznego przejścia młodych mężczyzn do demokratów.

W USA około 50 milionów osób w wieku 18–29 lat ma prawo głosu. W wyborach połówkowych w 2022 roku w głosowaniu wzięła udział mniej niż jedna trzecia z nich. Badanie Third Way wykazało również, że młodzi republikanie i niezależni wyborcy częściej niż młodzi demokraci deklarują gotowość do pominięcia wyborów w 2026 roku i głosowania dopiero w wyborach prezydenckich w 2028 roku.

Walka wyborcza o tę grupę odbiorców już toczy się w atmosferze osobistych obelg w mediach społecznościowych. Kandydaci publikują także nagrania, na których prezentują swoją formę fizyczną.

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