W Częstochowie w Polsce mieszkańcy w referendum poparli odwołanie prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz rady miasta. Według Interii, próg frekwencji został osiągnięty po przeliczeniu głosów w 134 z 135 lokali wyborczych.

Przekroczono progi frekwencji

Aby referendum było ważne, musiało w nim wziąć udział co najmniej trzy piąte liczby wyborców, którzy głosowali w drugiej turze wyborów prezydenta miasta oraz w wyborach do rady miasta. Próg dla pytania o odwołanie prezydenta wynosił 46 625 głosów, a dla pytania dotyczącego rady — 48 754 głosy.

Oba progi zostały przekroczone. Większość uczestników głosowania poparła odwołanie prezydenta miasta oraz rady miasta Częstochowy.

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Zarząd komisaryczny do wyborów

Matyjaszczyk przez osiem miesięcy nie mógł wykonywać swoich obowiązków, wchodzić do urzędu miasta ani kontaktować się z jego pracownikami. Prokuratura zastosowała takie ograniczenia w związku z postawionymi mu zarzutami korupcyjnymi.

Sam Matyjaszczyk twierdzi, że jest niewinny i padł ofiarą oszczerstwa. Pełnił funkcję prezydenta Częstochowy od 2010 roku, a wcześniej był posłem do parlamentu. Miastem rządziła koalicja Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

Po udanym referendum w Częstochowie będzie obowiązywał zarząd komisaryczny do czasu wyboru prezydenta miasta i rady miasta w przedterminowych wyborach.

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