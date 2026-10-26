W Estonii wieloletni członek Partii Centrum Enn Eesmaa oświadczył, że dołączy do opozycyjnej partii Isamaa i będzie kandydował w wyborach do Riigikogu w marcu przyszłego roku. Poinformował o tym ERR News.

Przejście do Isamaa

Eesmaa był członkiem Partii Centrum przez ponad 20 lat — od 2003 do 2024 roku. Pracował również jako dziennikarz telewizyjny i radiowy.

W komunikacie prasowym Isamaa Eesmaa zaznaczył, że podczas swojej kariery w dziennikarstwie i polityce był graczem zespołowym. Nazwał zespół Isamaa silnym w dziedzinach gospodarki, kultury, obrony narodowej i innych obszarach oraz oświadczył, że jest gotów włączyć się w jego pracę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Udział w wyborach

Według Eesmaa w nadchodzących wyborach będzie on, wraz z przewodniczącym Isamaa Urmasem Reinsalu i innymi przedstawicielami partii, opowiadał się za obroną Estonii, wyraźnym reprezentowaniem jej głosu na arenie międzynarodowej, a także zachowaniem i poszanowaniem estońskiego języka i kultury.

Reinsalu z zadowoleniem przyjął decyzję Eesmaa. Poinformował, że współpracował z nim w różnych rolach, między innymi gdy był ministrem spraw zagranicznych, a Eesmaa pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych.

ERR zaznacza, że w ostatnich miesiącach kilku deputowanych w Estonii zmieniło przynależność partyjną, ponieważ zbliżają się wybory i rozpoczyna się aktywna faza kampanii.

Czytaj nas na