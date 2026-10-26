W Rosji planuje się wyświetlać północnokoreańskie filmy w kinach

Przedstawiciele branży filmowej Rosji i Korei Północnej omawiają możliwość realizacji wspólnych filmów oraz wzajemnej dystrybucji kinowej. W szczególności strony rozważają opcję kręcenia rosyjskich filmów na terytorium KRLD oraz pokazywania północnokoreańskich filmów w Rosji.

Jak podała, perspektywy współpracy omówiono podczas wizyty delegacji z Moskwy w Pjongjangu. Wizyta odbywa się w ramach pierwszego Rosyjskiego Tygodnia Filmowego w stolicy KRLD, który trwa od 24 do 28 października. Lokalnej publiczności prezentowane są rosyjskie filmy o tematyce wojskowo-patriotycznej, powstałe przy wsparciu państwa. Wśród nich znajdują się: „Sierpień” w reżyserii Nikity Wysockiego i Ilji Lebiediewa (2025), „Nie figurował na listach” Siergieja Korotaiewa (2025) oraz „Ojciec” Pawła Iwanowa (2026).

Dalszy rozwój stosunków kinematograficznych między obydwoma krajami zakłada rozszerzenie praktyki organizowania tygodni filmowych. Rosyjskie filmy będą nadal pokazywane w Korei Północnej, a filmy produkcji północnokoreańskiej planuje się zaprezentować rosyjskiej publiczności. Antonowa określiła wymianę tygodni filmowych jako pierwszy ważny krok w kierunku pogłębienia współpracy i poinformowała o rozpoczęciu rozmów dotyczących wspólnych projektów oraz wzajemnej dystrybucji filmów krajowych.

Po wybuchu pełnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie kontakty między Moskwą a Pjongjangiem znacznie się rozszerzyły i objęły nie tylko sferę wojskowo-polityczną. W szczególności rosyjskie dzieci spędzają wakacje w północnokoreańskim obozie „Songdowon”, rosyjskie uniwersytety ogłosiły uznanie dyplomów KRLD, a oba państwa planują również wspólny rozwój sztucznej inteligencji.

Jednocześnie współpraca wojskowa pozostaje jednym z głównych obszarów współdziałania Moskwy i Pjongjangu. Zgodnie z październikowym raportem waszyngtońskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) oraz Instytutu George’a W. Busha w Dallas, w rosyjskiej specjalnej strefie ekonomicznej „Alabuga” pracuje około 12 tysięcy obywateli Korei Północnej. Autorzy raportu twierdzą, że pracują oni w warunkach zbliżonych do niewolniczych, a znaczna część ich zarobków jest przywłaszczana przez władze KRLD.