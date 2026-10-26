W USA byłemu dyrektorowi FBI Jamesowi Comeyowi postawiono nowe federalne zarzuty karne w sprawie przekazywania informacji dotyczących obrony narodowej. Akt oskarżenia opublikowano w poniedziałek w Federalnym Sądzie Okręgowym USA w Waszyngtonie, informuje CNBC.

Istota zarzutów

Zgodnie z dokumentem sądowym Comey jest oskarżony o świadome przekazanie informacji związanych z obroną narodową osobie, która nie była uprawniona do ich otrzymania. Zarzuca mu się również spisek z innymi osobami w celu naruszenia prawa zakazującego rozpowszechniania takich informacji.

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W akcie oskarżenia stwierdzono, że Comey za pośrednictwem jednego lub większej liczby współspiskowców polecił nienazwanej osobie przekazać informacje dotyczące obrony narodowej reporterowi ogólnokrajowego medium informacyjnego.

Trzecia sprawa przeciwko Comeyowi

CNBC zauważa, że jest to już trzeci przypadek postawienia Jamesowi Comeyowi federalnych zarzutów karnych. Wcześniej kierował on Federalnym Biurem Śledczym. Prezydent Donald Trump odwołał Comeya ze stanowiska dyrektora FBI w 2017 roku.

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