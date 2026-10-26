В США бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявили новые федеральные уголовные обвинения по делу о передаче информации, касающейся национальной обороны. Обвинительное заключение было обнародовано в понедельник в Федеральном окружном суде США в Вашингтоне, сообщает CNBC.

Суть обвинений

Согласно судебному документу, Коми обвиняют в сознательной передаче сведений, связанных с национальной обороной, лицу, не имевшему права их получать. Ему также вменяют сговор с другими людьми с целью нарушить закон, запрещающий распространение такой информации.

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В обвинительном заключении утверждается, что Коми через одного или нескольких соучастников поручил неназванному лицу передать информацию о национальной обороне репортеру общенационального новостного издания.

Третье дело против Коми

CNBC отмечает, что это уже третий случай предъявления Джеймсу Коми федеральных уголовных обвинений. Ранее он возглавлял Федеральное бюро расследований. Президент Дональд Трамп уволил Коми с должности директора ФБР в 2017 году.

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