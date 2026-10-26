В России планируют показывать северокорейские фильмы в кинотеатрах

Представители киноиндустрии России и Северной Кореи обсуждают возможность создания совместных фильмов и взаимного кинопроката. В частности, стороны рассматривают вариант съемок российских фильмов на территории КНДР и показа северокорейских фильмов в России.

По её словам, перспективы сотрудничества обсудили во время визита московской делегации в Пхеньян. Поездка проходит в рамках первой Российской кинонедели в столице КНДР, которая длится с 24 по 28 октября. Местным зрителям демонстрируют российские фильмы военно-патриотической тематики, созданные при государственной поддержке. Среди них — «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева (2025), «В списках не значился» Сергея Коротаева (2025) и «Отец» Павла Иванова (2026).

Дальнейшее развитие кинематографических связей между двумя странами предполагает расширение практики проведения кинонедель. Российские фильмы и впредь будут показывать в Северной Корее, а фильмы северокорейского производства планируют представить российской аудитории. Антонова назвала обменные кинонедели первым важным шагом к углублению сотрудничества и сообщила о начале обсуждения совместных проектов и взаимного проката национальных фильмов.

После начала полномасштабной войны России против Украины контакты между Москвой и Пхеньяном значительно расширились и охватили не только военно-политическую сферу. В частности, российские дети отдыхают в северокорейском лагере «Сондовон», российские университеты объявили о признании дипломов КНДР, а два государства также планируют совместно развивать искусственный интеллект.

В то же время военное сотрудничество остается одним из главных направлений взаимодействия Москвы и Пхеньяна. Согласно октябрьскому отчету вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) и далласского Института Джорджа Буша-младшего, в российской особой экономической зоне «Алабуга» работают около 12 тысяч северокорейцев. Авторы отчета утверждают, что они подвергаются условиям труда, близким к рабским, а значительную часть их заработка присваивают власти КНДР.