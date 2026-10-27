Трёх братьев Александеров приговорили в Нью-Йорке к 30 годам — BBC News

Суд в Нью-Йорке, США, приговорил братьев Тала Александера, Орена Александера и Алона Александера к 30 годам лишения свободы каждого. В марте их признали виновными в использовании состояния и социального статуса, чтобы заманивать женщин на вечеринки и в роскошные дома, где они совершали сексуальное насилие.

Как сообщает BBC News, во вторник суд заслушал 12 пострадавших, в том числе женщину, которая не давала показаний во время рассмотрения дела. Многие из них просили назначить братьям максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Показания пострадавших

Во время пятинедельного судебного процесса 11 женщин, среди которых были и те, кто на момент нападений являлся несовершеннолетним, дали показания о действиях братьев. По их показаниям, братья дарили им подарки и доставляли самолётом в Аспен и на Багамы, где давали наркотики, а затем насиловали.

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Прокуроры заявили, что такая модель поведения братьев началась ещё в старшей школе, хотя суд рассматривал преступления, совершённые с 2008 года. По данным обвинения, женщинам подмешивали наркотики в напитки, физически удерживали их во время нападений и игнорировали крики и прямые просьбы остановиться.

Позиции сторон

Прокурор Элизабет Эспиноса настаивала на максимальном наказании, заявив, что братья годами отрабатывали методы заманивания женщин обещаниями роскоши. Защита утверждала, что сексуальные контакты были добровольными, и просила назначить каждому из обвиняемых минимально возможный срок — 15 лет.

Талу Александеру 40 лет, а близнецам Орену и Алону — по 39. Тал и Орен продавали элитную недвижимость в Нью-Йорке и Майами, а Алон работал в семейной охранной компании Kent Security. Во время оглашения приговора братья не проявили эмоций.

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