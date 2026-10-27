Sąd w Nowym Jorku w USA skazał braci Tala Alexandera, Orena Alexandera i Alona Alexandera na po 30 lat więzienia. W marcu uznano ich za winnych wykorzystywania majątku i statusu społecznego do zwabiania kobiet na imprezy i do luksusowych domów, gdzie dopuszczali się przemocy seksualnej.

Jak informuje BBC News, we wtorek sąd wysłuchał 12 pokrzywdzonych, w tym kobiety, która nie zeznawała podczas procesu. Wiele z nich prosiło o wymierzenie braciom maksymalnej kary — dożywotniego więzienia.

Zeznania pokrzywdzonych

Podczas pięciotygodniowego procesu 11 kobiet, w tym osoby, które w chwili napaści były nieletnie, zeznawało na temat działań braci. Według ich zeznań bracia dawali im prezenty i przewozili je samolotem do Aspen oraz na Bahamy, gdzie podawali im narkotyki, a następnie gwałcili.

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Prokuratorzy oświadczyli, że taki schemat zachowania braci zaczął się już w szkole średniej, choć sąd rozpatrywał przestępstwa popełnione od 2008 roku. Według oskarżenia kobietom dosypywano narkotyki do napojów, fizycznie je unieruchamiano podczas napaści oraz ignorowano krzyki i bezpośrednie prośby o zaprzestanie.

Stanowiska stron

Prokuratorka Elizabeth Espinosa nalegała na maksymalną karę, twierdząc, że bracia przez lata doskonalili metody zwabiania kobiet obietnicami luksusu. Obrona twierdziła, że kontakty seksualne były dobrowolne, i wnioskowała o wymierzenie każdemu oskarżonemu najniższej możliwej kary — 15 lat.

Tal Alexander ma 40 lat, a bliźniacy Oren i Alon mają po 39 lat. Tal i Oren sprzedawali luksusowe nieruchomości w Nowym Jorku i Miami, a Alon pracował w rodzinnej firmie ochroniarskiej Kent Security. Podczas ogłaszania wyroku bracia nie okazali emocji.

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