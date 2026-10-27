Prezydent USA Donald Trump 27 października podczas wiecu wyborczego w Corpus Christi w Teksasie zasugerował, że Wenezuela może stać się 51. stanem Stanów Zjednoczonych. Powiedział również, że w takim przypadku kraj mógłby wybierać gubernatora zamiast prezydenta.

Oświadczenie Trumpa

Według Anadolu Agency, Trump oświadczył, że relacje USA z Wenezuelą stały się „bardzo dobre”. Powiązał możliwość przekształcenia kraju w stan ze współpracą obu państw w sektorze naftowym i podkreślił znaczące zasoby ropy naftowej Wenezueli.

Prezydent USA powiedział, że Wenezuela może stać się zamożnym krajem, a później „zamożnym 51. stanem”. Następnie powtórzył propozycję przeprowadzenia wyborów gubernatora zamiast prezydenta.

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Dostawy ropy

Trump ogłosił również przybycie pierwszego 1 mln baryłek bezpłatnej wenezuelskiej ropy w ramach porozumienia między krajami. Według niego ropa ta będzie przetwarzana w Teksasie, w tym w Corpus Christi.

Ponadto Trump oświadczył, że inwestycje tworzą miejsca pracy w Wenezueli na skalę, która, jak twierdził, jeszcze rok temu była trudna do wyobrażenia.

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