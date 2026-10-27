三名亚历山大兄弟在纽约被判30年监禁 — BBC News

美国纽约一家法院判处塔尔·亚历山大、奥伦·亚历山大和阿隆·亚历山大三兄弟各30年监禁。今年3月，他们被认定利用财富和社会地位诱骗女性参加派对并前往豪宅，随后在那里实施性暴力。

据BBC News报道，周二，法院听取了12名受害者的陈述，其中包括一名未在审理期间作证的女性。她们中的许多人要求对三兄弟判处最高刑罚——终身监禁。

受害者证词

在为期五周的审判中，11名女性就三兄弟的行为作证，其中包括在遭受袭击时尚未成年的女性。根据她们的证词，三兄弟向她们赠送礼物，并将她们空运至阿斯彭和巴哈马，在那里给她们服用毒品，随后对她们实施强奸。

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检察官表示，这种行为模式早在三兄弟读高中时就已开始，尽管法院审理的是自2008年以来犯下的罪行。根据控方说法，女性的饮料中被掺入毒品，她们在遭袭时遭到身体控制，她们的尖叫和明确要求停止的请求被无视。

双方立场

检察官伊丽莎白·埃斯皮诺萨坚持要求判处最高刑罚，称三兄弟多年来一直在完善以奢华承诺诱骗女性的手段。辩方称，性接触是自愿的，并请求对每名被告判处可能的最低刑期——15年。

塔尔·亚历山大40岁，双胞胎奥伦和阿隆均为39岁。塔尔和奥伦在纽约和迈阿密销售高端房地产，而阿隆在家族安保公司Kent Security工作。宣判时，三兄弟没有表现出情绪。

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