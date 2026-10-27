Sąd Koronny w Southwark w Wielkiej Brytanii uznał byłego funkcjonariusza Metropolitan Police Marka Tyrrella za winnego jednego zarzutu gwałtu, trzech zarzutów napaści na tle seksualnym oraz jednego zarzutu utrudniania wymiaru sprawiedliwości. 57-letni mężczyzna został uznany za winnego przestępstw wobec kobiety, którą poznał podczas pracy w policji, informuje „The Guardian”.

Okoliczności sprawy

Sąd usłyszał, że Tyrrell zgwałcił kobietę, której tożsamość nie została ujawniona z przyczyn prawnych, po tym, jak wielokrotnie odmawiała mu seksu. Prokuratorka Catherine Farrelly oświadczyła, że gdy kobieta opierała się jego zalotom seksualnym, postanowił wziąć to, czego chciał.

Funkcjonariusze policji, którzy przybyli do mieszkania kobiety w innej sprawie, znaleźli Tyrrella ukrywającego się przy jej łóżku. Został on również uznany za winnego utrudniania wymiaru sprawiedliwości za próbę usunięcia wiadomości wymienianych z kobietą. W jednej z wiadomości przepraszał za to, że był przestępcą seksualnym, oraz za zrujnowanie jej życia.

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Decyzja ławy przysięgłych i wyrok

Ława przysięgłych uniewinniła Tyrrella od 13 innych zarzutów, w tym kolejnego zarzutu gwałtu. W sądzie twierdził, że stosunki seksualne między nimi zawsze odbywały się za obopólną zgodą i nie było przymusu.

Tyrrell wcześniej przyznał się do niewłaściwego zachowania na stanowisku publicznym. Przyznał się także do utrudniania wymiaru sprawiedliwości, nakłaniając kobietę do okłamania policji co do powodu jego obecności w jej sypialni. Ogłoszenie wyroku zaplanowano na 16 grudnia.

Służba w jednostce ochrony

Tyrrell służył w jednostce ochrony parlamentarnej i dyplomatycznej, w której pracowali również skazani gwałciciele Wayne Couzens i David Carrick. Starsza superintendent Sarah Leach z jednostki operacji specjalnych oświadczyła, że takie działania są szczególnie niedopuszczalne ze strony funkcjonariusza, który zdobył zaufanie pokrzywdzonej.

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