Королевский суд Саутуарка в Соединённом Королевстве признал бывшего офицера столичной полиции Марка Тайрелла виновным по одному эпизоду изнасилования, трём эпизодам сексуальных нападений и одному эпизоду воспрепятствования правосудию. 57-летний мужчина был признан виновным в преступлениях против женщины, с которой познакомился во время работы в полиции, сообщает The Guardian.

Обстоятельства дела

Суд заслушал, что Тайрелл изнасиловал женщину, личность которой не раскрывается по юридическим причинам, после того как она неоднократно отказывала ему в сексе. Прокурор Кэтрин Фаррелли заявила, что, когда женщина сопротивлялась его сексуальным домогательствам, он решил взять то, что хотел.

Полицейские, прибывшие в жилище женщины по другому делу, обнаружили Тайрелла, который прятался возле её кровати. Его также признали виновным в воспрепятствовании правосудию за попытку удалить переписку с женщиной. В одном из сообщений он извинялся за то, что был сексуальным преступником, и за то, что разрушил её жизнь.

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Решение присяжных и наказание

Присяжные оправдали Тайрелла по 13 другим обвинениям, включая ещё один эпизод изнасилования. В суде он утверждал, что сексуальные отношения между ними всегда происходили по обоюдному согласию и принуждения не было.

Ранее Тайрелл признал ненадлежащее поведение на государственной службе. Он также признал вину в воспрепятствовании правосудию, убедив женщину солгать полиции о причине его нахождения в её спальне. Вынесение приговора назначено на 16 декабря.

Служба в подразделении охраны

Тайрелл служил в подразделении парламентской и дипломатической охраны, где также работали осуждённые насильники Уэйн Казенс и Дэвид Каррик. Старший суперинтендант Сара Лич из подразделения специальных операций заявила, что такие действия особенно неприемлемы со стороны офицера, который завоевал доверие потерпевшей.

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