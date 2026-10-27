Departament Stanu USA wyda wizy brazylijskiemu kandydatowi na prezydenta Flávio Bolsonaro oraz członkom jego rodziny, umożliwiając im wjazd do Stanów Zjednoczonych. Potwierdził to wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu w odpowiedzi na zapytanie Agencji Anadolu.

Doniesienia o możliwym wyjeździe

Oświadczenie padło wśród doniesień, że Bolsonaro rzekomo opuścił Brazylię i udał się do Stanów Zjednoczonych mimo sądowego zakazu wyjazdu. Władze Brazylii nie potwierdziły jego wyjazdu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pojawiały się również sprzeczne informacje o miejscu pobytu Bolsonaro oraz o tym, czy mógł on próbować wyjechać przez Argentynę.

Śledztwo w Brazylii

Bolsonaro zaprzecza jakimkolwiek nieprawidłowościom. Jak podają media, jest on objęty śledztwami w sprawach dotyczących możliwego prania pieniędzy, uchylania się od przepisów walutowych, a także finansowania filmu biograficznego o jego ojcu, byłym prezydencie Brazylii Jairze Bolsonaro.

Czytaj nas na