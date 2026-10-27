Госдепартамент США выдаст визы кандидату в президенты Бразилии Флавио Болсонару и членам его семьи, разрешив им въезд в Соединенные Штаты. Это подтвердил высокопоставленный чиновник Госдепартамента в ответ на запрос Anadolu Agency.

Сообщения о возможном выезде

Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что Болсонару якобы покинул Бразилию и направился в США, несмотря на судебный запрет на выезд. Бразильские власти не подтвердили его отъезд.

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Также поступали противоречивые данные о местонахождении Болсонару и о том, мог ли он пытаться выехать через Аргентину.

Расследование в Бразилии

Болсонару отрицает какие-либо нарушения. Сообщается, что в отношении него ведутся расследования по делам о возможном отмывании денег, уклонении от валютных правил, а также финансировании биографического фильма о его отце — бывшем президенте Бразилии Жаире Болсонару.

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