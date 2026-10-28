По данным Politico, опубликованным в материале из Афин, Греция, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен до сих пор лично не дала показания Европейской прокуратуре по делу о закупке вакцин против COVID-19. Издание ссылается на источник, вовлечённый в расследование, который говорил на условиях анонимности.

Расследование переговоров с Pfizer

В 2024 году Европейская прокуратура (EPPO) взяла на себя бельгийское расследование предполагаемых уголовных нарушений, связанных с переговорами между главой Еврокомиссии и генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой.

Как пишет Politico со ссылкой на юридические документы, с которыми ознакомилось издание, расследование касается возможного вмешательства в выполнение публичных функций, уничтожения SMS-сообщений, коррупции и конфликта интересов. Эти утверждения не означают установления вины фон дер Ляйен.

Представитель Еврокомиссии Томас Ренье, комментируя утверждения об отсутствии личных показаний, заявил, что Еврокомиссия широко сотрудничала с EPPO для выяснения фактов и оценки событий. По его словам, это делалось от имени и при полной поддержке председателя Еврокомиссии, а фон дер Ляйен готова ответить на открытые вопросы в рамках своих обязанностей и графика.

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Комментарий главного прокурора

Главный прокурор EPPO Лаура Кодруца Кёвеши в интервью Politico заявила, что неоднократно сталкивалась с чиновниками ЕС, которые отказывались являться по вызовам её ведомства. Она подчеркнула, что лица, вызванные для дачи показаний, должны явиться.

Кёвеши не стала комментировать, касаются ли её слова именно фон дер Ляйен. В то же время она отметила, что в делах с участием влиятельных политиков или состоятельных людей, связанных с политическими кругами, прокуратура сталкивается с трудностями в реализации своих полномочий.

EPPO была создана в 2017 году, а работу начала в 2021 году. Её задачей является расследование преступлений, связанных со средствами ЕС. Кёвеши также назвала среди проблем учреждения хроническое недофинансирование, задержки с обновлением правовой базы и сложную бюрократическую структуру.

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