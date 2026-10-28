Według Politico, w materiale opublikowanym z Aten w Grecji, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wciąż osobiście nie złożyła wyjaśnień przed Prokuraturą Europejską w sprawie zakupu szczepionek przeciw COVID-19. Publikacja powołuje się na źródło zaangażowane w śledztwo, które wypowiadało się pod warunkiem zachowania anonimowości.

Śledztwo w sprawie negocjacji z Pfizerem

W 2024 roku Prokuratura Europejska (EPPO) przejęła belgijskie śledztwo dotyczące domniemanych przestępstw związanych z negocjacjami między szefową Komisji Europejskiej a dyrektorem generalnym Pfizeru Albertem Bourlą.

Jak pisze Politico, powołując się na dokumenty prawne, z którymi zapoznała się redakcja, śledztwo dotyczy możliwego ingerowania w wykonywanie funkcji publicznych, niszczenia wiadomości SMS, korupcji oraz konfliktu interesów. Zarzuty te nie oznaczają ustalenia winy von der Leyen.

Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier, komentując twierdzenia o braku osobistych wyjaśnień, powiedział, że Komisja Europejska szeroko współpracowała z EPPO, aby ustalić fakty i ocenić wydarzenia. Jak zaznaczył, odbywało się to w imieniu i przy pełnym poparciu przewodniczącej Komisji Europejskiej, a von der Leyen jest gotowa odpowiedzieć na otwarte pytania w ramach swoich obowiązków i harmonogramu.

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Komentarz głównej prokurator

Główna prokurator EPPO Laura Codruța Kövesi powiedziała w wywiadzie dla Politico, że wielokrotnie spotykała się z urzędnikami UE, którzy odmawiali stawienia się na wezwania jej urzędu. Podkreśliła, że osoby wezwane do złożenia wyjaśnień muszą się stawić.

Kövesi nie skomentowała, czy jej słowa dotyczą konkretnie von der Leyen. Jednocześnie zaznaczyła, że w sprawach z udziałem wpływowych polityków lub zamożnych osób powiązanych z kręgami politycznymi prokuratura napotyka trudności w wykonywaniu swoich uprawnień.

EPPO utworzono w 2017 roku, a działalność rozpoczęła w 2021 roku. Jej zadaniem jest badanie przestępstw związanych ze środkami UE. Kövesi wymieniła również chroniczne niedofinansowanie, opóźnienia w aktualizacji ram prawnych oraz skomplikowaną strukturę biurokratyczną jako problemy tej instytucji.

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