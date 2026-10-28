据Politico在希腊雅典发布的报道，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩迄今尚未就新冠疫苗采购案亲自向欧洲检察院作出陈述。该媒体援引一名参与调查且要求匿名的消息人士。

对与辉瑞谈判的调查

2024年，欧洲检察院（EPPO）接管了比利时就欧盟委员会主席与辉瑞首席执行官阿尔伯特·布尔拉之间谈判所涉疑似刑事违法行为开展的调查。

Politico援引该媒体查阅的法律文件报道称，调查涉及可能干预履行公共职能、销毁短信、腐败以及利益冲突。这些指控并不意味着冯德莱恩的罪责已经确定。

欧盟委员会发言人托马斯·雷尼耶在回应有关未提供个人陈述的说法时表示，欧盟委员会与EPPO进行了广泛合作，以查明事实并评估事件。据他称，这项工作是代表欧盟委员会主席并在其全力支持下开展的，冯德莱恩准备在其职责和日程安排允许的范围内回答尚未解决的问题。

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首席检察官的评论

EPPO首席检察官劳拉·科德鲁察·克韦希在接受Politico采访时表示，她多次遇到拒绝回应其机构传唤的欧盟官员。她强调，被传唤作出陈述的人员必须到场。

克韦希拒绝评论她的话是否专门指向冯德莱恩。与此同时，她指出，在涉及有影响力的政治人物或与政治圈子有关联的富裕人士的案件中，检察机关在行使其职权时面临困难。

EPPO于2017年成立，并于2021年开始运作。其任务是调查与欧盟资金有关的犯罪。克韦希还将长期资金不足、更新法律框架的延误以及复杂的官僚结构列为该机构面临的问题。

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