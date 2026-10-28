Премьер-министр Великобритании Энди Бернгем заявил, что правительство в ближайшее время назначит советника по противодействию враждебности и ненависти к мусульманам. Он сказал об этом после встречи с представителями британских мусульманских общин на Даунинг-стрит, в которой также приняла участие министр по делам общин Анджела Рейнер.

Советник по вопросам мусульманских общин

Бернгем признал, что мусульманские общины страны пережили одни из худших проявлений раскола, включая ненависть в интернете. По его словам, правительство вскоре назначит советника по вопросам мусульманских общин, чтобы не допустить нового десятилетия раскола.

Как сообщает The National, бывший премьер-министр Кир Стармер впервые пообещал назначить специального представителя по вопросам мусульманских общин в марте. В его обязанности должны входить поддержка мер против враждебности и ненависти к мусульманам и людям, которых воспринимают как мусульман, а также взаимодействие с общинами, школами и другими учреждениями.

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Данные о преступлениях на почве ненависти

Глава British Muslim Trust Акила Ахмед назвала создание этой должности позитивной инициативой. Она заявила, что преступления на почве ненависти против мусульман растут, а мечети подвергаются нападениям или расистским инцидентам в среднем раз в пять дней.

По данным благотворительной организации Tell Mama, число антимусульманских инцидентов в Лондоне за последние пять лет выросло в шесть раз. В прошлом году в столице сообщили о рекордных 1909 таких случаях, а по состоянию на конец июня 2026 года их было 1031. British Muslim Trust также сообщил, что нападения на британские мечети становятся более тяжёлыми, хотя менее серьёзные формы преследований за последний год сократились.

Отдельно Бернгем заявил, что правительство продолжит реализацию плана по созданию мемориала в честь сотен тысяч мусульманских военнослужащих, погибших во время службы в Британской индийской армии в годы Первой и Второй мировых войн. Стоимость проекта оценивается почти в 1 млн фунтов стерлингов.

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