Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oświadczył, że rząd wkrótce powoła doradcę do walki z wrogością i nienawiścią wobec muzułmanów. Powiedział to po spotkaniu z przedstawicielami brytyjskich społeczności muzułmańskich na Downing Street, w którym uczestniczyła również minister ds. społeczności Angela Rayner.

Doradca ds. społeczności muzułmańskich

Burnham przyznał, że muzułmańskie społeczności w kraju doświadczyły jednych z najgorszych przejawów podziałów, w tym nienawiści w internecie. Według niego rząd wkrótce powoła doradcę ds. społeczności muzułmańskich, aby nie dopuścić do kolejnej dekady podziałów.

Jak podaje The National, były premier Keir Starmer po raz pierwszy obiecał powołać w marcu specjalnego przedstawiciela ds. społeczności muzułmańskich. Do jego zadań ma należeć wspieranie działań przeciwko wrogości i nienawiści wobec muzułmanów oraz osób postrzeganych jako muzułmanie, a także współpraca ze społecznościami, szkołami i innymi instytucjami.

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Dane dotyczące przestępstw z nienawiści

Dyrektorka British Muslim Trust Aqila Ahmed nazwała utworzenie tego stanowiska pozytywną inicjatywą. Oświadczyła, że liczba przestępstw z nienawiści wobec muzułmanów rośnie, a meczety są atakowane lub stają się miejscem rasistowskich incydentów średnio raz na pięć dni.

Według organizacji charytatywnej Tell Mama liczba antymuzułmańskich incydentów w Londynie wzrosła sześciokrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat. W ubiegłym roku w stolicy zgłoszono rekordowe 1909 takich przypadków, a do końca czerwca 2026 roku było ich 1031. British Muslim Trust poinformował również, że ataki na brytyjskie meczety stają się poważniejsze, choć mniej poważne formy nękania zmniejszyły się w ciągu ostatniego roku.

Osobno Burnham oświadczył, że rząd będzie kontynuował realizację planu stworzenia pomnika ku czci setek tysięcy muzułmańskich żołnierzy, którzy zginęli, służąc w Brytyjskiej Armii Indyjskiej podczas I i II wojny światowej. Koszt projektu szacuje się na prawie 1 mln funtów szterlingów.

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