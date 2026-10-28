英国首相安迪·伯纳姆表示，政府将很快任命一名顾问，以打击针对穆斯林的敌意和仇恨。他是在唐宁街与英国穆斯林社区代表会面后作出这一表态的，社区事务大臣安吉拉·雷纳也参加了此次会面。

穆斯林社区事务顾问

伯纳姆承认，该国穆斯林社区经历了一些最严重的分裂表现，其中包括网络仇恨。他表示，政府将很快任命一名穆斯林社区事务顾问，以防止出现又一个分裂的十年。

据《The National》报道，前首相基尔·斯塔默于3月首次承诺任命一名穆斯林社区事务特别代表。其职责将包括支持应对针对穆斯林及被视为穆斯林者的敌意和仇恨的措施，以及与社区、学校和其他机构进行沟通。

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仇恨犯罪数据

British Muslim Trust负责人阿基拉·艾哈迈德称，设立这一职位是一项积极的举措。她表示，针对穆斯林的仇恨犯罪正在增加，清真寺平均每五天就会遭遇一次袭击或种族主义事件。

慈善机构Tell Mama的数据显示，伦敦反穆斯林事件的数量在过去五年中增长了六倍。去年，该市报告了创纪录的1909起此类事件，截至2026年6月底已有1031起。British Muslim Trust还表示，针对英国清真寺的袭击正变得更加严重，尽管较轻微形式的骚扰在过去一年有所减少。

此外，伯纳姆表示，政府将继续实施建设纪念碑的计划，以纪念在第一次和第二次世界大战期间服役于英属印度陆军并牺牲的数十万穆斯林军人。该项目的成本估计接近100万英镑。

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