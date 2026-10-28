Пакистан на брифинге Совета Безопасности ООН призвал все стороны проявить сдержанность в связи с обострением ситуации вокруг ядерной программы Ирана и урегулировать разногласия дипломатическим путем. Исполняющий обязанности постоянного представителя Пакистана при ООН Усман Джадун заявил, что рост напряженности и отсутствие консенсуса в Совбезе делают дипломатическое урегулирование более неотложным, сообщает Dawn.

Призыв к сдержанности

По словам Джадуна, ситуация вокруг иранского ядерного досье существенно ухудшилась, что также негативно сказывается на рассмотрении этого вопроса в Совете Безопасности. Он призвал стороны воздерживаться от безответственной и дестабилизирующей риторики, действий и позиций, которые могут усилить напряженность и увеличить риск конфликта.

Спор касается международных опасений относительно ядерной деятельности Ирана и проверки выполнения Тегераном обязательств в сфере нераспространения ядерного оружия. Соглашение 2015 года между Ираном и мировыми державами предусматривало ограничения ядерной программы страны в обмен на смягчение санкций. США вышли из договоренности в 2018 году, а последующие попытки восстановить ее не дали результата.

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Роль МАГАТЭ и переговоров

Представитель Пакистана заявил, что вопросы несоблюдения обязательств должны рассматриваться компетентными техническими органами, в частности Международным агентством по атомной энергии, без политизации. Он подчеркнул, что МАГАТЭ должно иметь возможность выполнять свой технический мандат без препятствий.

Джадун также упомянул дипломатические усилия Исламабада, направленные на деэскалацию, прекращение огня и переговоры. Он назвал меморандум о взаимопонимании, подписанный в июне в Исламабаде, примером того, что дипломатический процесс может давать результат. Пакистанский дипломат отметил поддержку Катара, Саудовской Аравии, Турции, Египта, Китая и других партнеров.

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