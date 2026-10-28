Пакистан в Радбезі ООН закликав стримати ескалацію навколо Ірану — Dawn

Пакистан на брифінгу Ради Безпеки ООН закликав усі сторони проявити стриманість через загострення ситуації навколо ядерної програми Ірану та врегулювати суперечності дипломатичним шляхом. Виконувач обов’язків постійного представника Пакистану при ООН Усман Джадун заявив, що зростання напруженості та відсутність консенсусу в Радбезі роблять дипломатичне врегулювання нагальнішим, повідомляє Dawn.

Заклик до стриманості

За словами Джадуна, ситуація щодо іранського ядерного досьє суттєво погіршилася, що негативно позначається також на розгляді цього питання в Раді Безпеки. Він закликав сторони утримуватися від безвідповідальної та дестабілізувальної риторики, дій і позицій, які можуть посилити напруженість і збільшити ризик конфлікту.

Суперечка стосується міжнародних занепокоєнь щодо ядерної діяльності Ірану та перевірки виконання Тегераном зобов’язань у сфері нерозповсюдження ядерної зброї. Угода 2015 року між Іраном і світовими державами передбачала обмеження ядерної програми країни в обмін на послаблення санкцій. США вийшли з домовленості у 2018 році, а подальші спроби відновити її не дали результату.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Роль МАГАТЕ та переговорів

Представник Пакистану заявив, що питання недотримання зобов’язань мають розглядати компетентні технічні органи, зокрема Міжнародне агентство з атомної енергії, без політизації. Він наголосив, що МАГАТЕ повинно мати змогу виконувати свій технічний мандат без перешкод.

Джадун також згадав дипломатичні зусилля Ісламабада, спрямовані на деескалацію, припинення вогню та переговори. Він назвав меморандум про взаєморозуміння, підписаний у червні в Ісламабаді, прикладом того, що дипломатичний процес може давати результат. Пакистанський дипломат відзначив підтримку Катару, Саудівської Аравії, Туреччини, Єгипту, Китаю та інших партнерів.

Читай нас у