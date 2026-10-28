Pakistan podczas briefingu Rady Bezpieczeństwa ONZ wezwał wszystkie strony do zachowania powściągliwości w związku z zaostrzeniem sytuacji wokół programu nuklearnego Iranu oraz do uregulowania sporów drogą dyplomatyczną. Pełniący obowiązki stałego przedstawiciela Pakistanu przy ONZ Usman Jadoon oświadczył, że rosnące napięcie i brak konsensusu w Radzie Bezpieczeństwa czynią dyplomatyczne rozwiązanie pilniejszym, informuje Dawn.

Wezwanie do powściągliwości

Według Jadoona sytuacja dotycząca irańskiej kwestii nuklearnej znacznie się pogorszyła, co negatywnie wpływa również na rozpatrywanie tej sprawy w Radzie Bezpieczeństwa. Wezwał strony do powstrzymania się od nieodpowiedzialnej i destabilizującej retoryki, działań i stanowisk, które mogą zwiększyć napięcie i ryzyko konfliktu.

Spór dotyczy międzynarodowych obaw związanych z działalnością nuklearną Iranu oraz weryfikacji wypełniania przez Teheran zobowiązań w zakresie nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Porozumienie z 2015 roku między Iranem a światowymi mocarstwami przewidywało ograniczenia programu nuklearnego kraju w zamian za złagodzenie sankcji. Stany Zjednoczone wycofały się z porozumienia w 2018 roku, a późniejsze próby jego przywrócenia nie przyniosły rezultatów.

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Rola MAEA i negocjacji

Przedstawiciel Pakistanu oświadczył, że kwestie niewypełniania zobowiązań powinny być rozpatrywane przez właściwe organy techniczne, w tym Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, bez upolitycznienia. Podkreślił, że MAEA musi mieć możliwość wykonywania swojego mandatu technicznego bez przeszkód.

Jadoon wspomniał także o dyplomatycznych wysiłkach Islamabadu ukierunkowanych na deeskalację, zawieszenie broni i negocjacje. Nazwał memorandum o porozumieniu podpisane w czerwcu w Islamabadzie przykładem, że proces dyplomatyczny może przynosić rezultaty. Pakistański dyplomata odnotował wsparcie Kataru, Arabii Saudyjskiej, Turcji, Egiptu, Chin i innych partnerów.

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