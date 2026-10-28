巴基斯坦在联合国安全理事会的一场简报会上呼吁各方，针对伊朗核计划周边局势恶化保持克制，并通过外交途径解决分歧。巴基斯坦常驻联合国代理代表乌斯曼·贾敦表示，紧张局势加剧以及安理会缺乏共识，使外交解决方案变得更加迫切，据《黎明报》报道。

呼吁保持克制

贾敦表示，围绕伊朗核问题的局势已显著恶化，这也对安理会审议该问题产生负面影响。他呼吁各方避免发表不负责任和破坏稳定的言论，避免采取可能加剧紧张局势并增加冲突风险的行动和立场。

争议涉及国际社会对伊朗核活动的担忧，以及核查德黑兰是否履行其在核不扩散领域的义务。伊朗与世界大国于2015年达成的协议规定，伊朗限制其核计划，以换取放松制裁。美国于2018年退出该协议，此后恢复该协议的尝试未取得结果。

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国际原子能机构和谈判的作用

巴基斯坦代表表示，不履行义务的问题应由包括国际原子能机构在内的主管技术机构在不被政治化的情况下审议。他强调，国际原子能机构必须能够不受阻碍地履行其技术授权。

贾敦还提到伊斯兰堡为缓和局势、实现停火和开展谈判所作的外交努力。他称，6月在伊斯兰堡签署的谅解备忘录表明，外交进程能够取得成果。这名巴基斯坦外交官指出，卡塔尔、沙特阿拉伯、土耳其、埃及、中国和其他伙伴给予了支持。

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