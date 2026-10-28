В США накануне промежуточных выборов в социальных сетях распространялись видео, вероятно созданные или изменённые с помощью искусственного интеллекта, против двух кандидатов от Демократической партии в Сенат. Эксперты считают, что эти ролики могут быть связаны с российской дезинформационной сетью Storm-1516, сообщает NDTV World.

Ролики против кандидатов

Одной из целей кампании стал Шеррод Браун, который баллотируется в Огайо против сенатора-республиканца Джона Хастеда. Видео имитирует выпуск новостей и содержит фотографию Хаи Акбик, которая несколько лет назад стажировалась у Брауна. Акбик заявила Associated Press, что утверждения, приписанные ей в ролике, полностью выдуманы.

Другое видео направлено против Джеймса Таларико, который участвует в гонке за место в Сенате в Техасе против республиканца Кена Пакстона. Ролик представлен как обращение бывшего студента Таларико непосредственно в камеру. Представитель кандидата Джей Ти Эннис заявил, что против Таларико используются ИИ-дипфейки, иностранные боты и теории заговора.

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Признаки Storm-1516

Профессор Университета Клемсона и эксперт по медиакриминалистике Даррен Линвилл отметил, что новые ролики имеют сходные признаки с материалами сети Storm-1516. По его словам, аккаунты, распространявшие эти видео, ранее также размещали контент этой сети. Два года назад Storm-1516 распространяла материалы против тогдашнего кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис и её напарника, губернатора Миннесоты Тима Уолза.

Профессор Дартмутского колледжа Хани Фарид, исследующий ИИ-дипфейки, после анализа пришёл к выводу, что оба ролика, вероятно, были созданы или отредактированы с помощью этой технологии. Видео против Брауна он назвал относительно простым фейком, а ролик против Таларико — вероятно сгенерированным ИИ.

Платформа X удалила первоначальные публикации с видео и приостановила аккаунты пользователей, разместивших их, за нарушение правил сервиса. В то же время копии роликов во вторник всё ещё были доступны онлайн, а некоторые из них набрали сотни репостов.

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