W USA, przed wyborami połówkowymi, w mediach społecznościowych rozpowszechniano filmy prawdopodobnie stworzone lub zmienione za pomocą sztucznej inteligencji, wymierzone w dwóch demokratycznych kandydatów do Senatu. Eksperci uważają, że nagrania te mogą być powiązane z rosyjską siecią dezinformacyjną Storm-1516, informuje NDTV World.

Filmy wymierzone w kandydatów

Jednym z celów kampanii był Sherrod Brown, który kandyduje w Ohio przeciwko republikańskiemu senatorowi Johnowi Hustedowi. Film imituje program informacyjny i zawiera zdjęcie Hai Akbik, która kilka lat temu odbywała staż u Browna. Akbik powiedziała Associated Press, że twierdzenia przypisane jej w nagraniu są całkowicie zmyślone.

Inny film jest wymierzony w Jamesa Talarico, który bierze udział w wyścigu do Senatu w Teksasie przeciwko republikaninowi Kenowi Paxtonowi. Nagranie przedstawiono jako bezpośrednią do kamery wypowiedź byłego studenta Talarico. Rzecznik kandydata JT Ennis oświadczył, że przeciwko Talarico wykorzystywane są deepfake'i AI, zagraniczne boty i teorie spiskowe.

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Oznaki Storm-1516

Profesor Uniwersytetu Clemson i ekspert w dziedzinie kryminalistyki medialnej Darren Linvill zaznaczył, że nowe nagrania mają podobne cechy do materiałów sieci Storm-1516. Jak powiedział, konta, które rozpowszechniały te filmy, wcześniej również publikowały treści tej sieci. Dwa lata temu Storm-1516 rozpowszechniała materiały wymierzone w ówczesną kandydatkę Partii Demokratycznej na prezydenta Kamilę Harris oraz jej partnera wyborczego, gubernatora Minnesoty Tima Walza.

Profesor Dartmouth College Hany Farid, który bada deepfake'i AI, po analizie doszedł do wniosku, że oba nagrania prawdopodobnie zostały stworzone lub zmontowane przy użyciu tej technologii. Film przeciwko Brownowi nazwał stosunkowo prostym fałszerstwem, a nagranie przeciwko Talarico — prawdopodobnie wygenerowanym przez AI.

Platforma X usunęła pierwotne publikacje z nagraniami i zawiesiła konta użytkowników, którzy je zamieścili, za naruszenie zasad serwisu. Jednocześnie we wtorek kopie nagrań nadal były dostępne online, a niektóre z nich uzyskały setki udostępnień.

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